В Бийске отремонтируют улицу героя-панфиловца Николая Трофимова

Улицу Николая Трофимова в Бийске, соединяющую Приобский и Восточный районы города, приведут в порядок в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.
Работы пройдут на участке от улицы Петра Мерлина до улицы Ефима Мамонтова протяженностью около 700 метров. Специалисты выполнят фрезерование старого покрытия, уложат новый асфальт, обустроят заездные карманы на остановках, восстановят обочины и нанесут разметку. Там расположены крупные предприятия пищевой промышленности и несколько учебных заведений.
Улица названа в честь Героя Советского Союза Николая Игнатьевича Трофимова — уроженца Бийска, который погиб в битве за Москву в составе легендарной группы «28 панфиловцев». В 1965 году, к 20-летию Победы, Шоссейную улицу переименовали в честь земляка.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.