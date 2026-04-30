Майский вестник: куда пойти и чем заняться в последний месяц весны в Москве

Традиционные «маяться от безделия» и «давай после майских» отменяются: в этом месяце занятия найдутся для всех. Целый список ярких, запоминающихся и зрелищных мероприятий, которые украсят последний месяц весны — в материале «Вечерней Москвы».
Спектакль «Идиот».
Казалось бы, в мае театры часто уже начинают готовиться к завершению сезона, но Театр им. А. С. Пушкина не сбавляет обороты и приглашает гостей на очередную громкую премьеру. Режиссер Сергей Тонышев берется за постановку по мотивам романа Ф. М. Достоевского «Идиот». Его спектакль — это попытка размышления о мире, где подлинное сострадание и человечность могут быть восприняты как слабость и предмет для насмешек.
Князь Лев Николаевич Мышкин возвращается в Петербург после длительного лечения в Швейцарии. В этом сыром, туманном и шумном городе у него нет ни друзей, ни знакомых. Но вскоре оказывается, что каждый, кто встречает князя на своем пути — от генерала до нищего, от пьяницы до аристократа, от гимназиста до старика, нуждается в его внимании и любви.
Образ Льва Мышкина на сцене воплотит Андрей Кузичев. Также в спектакле задействованы Евгения Леонова, Александр Кубанин, Вероника Сафонова, Андрей Сухов, Вера Воронкова, Наталья Рева-Рядинская, Валерия Ёлкина, Николай Рысев, Сергей Кудряшов, Руслан Чагилов, Сергей Миллер, Алексей Рахманов.
Когда: 13 и 14 мая. Где: Московский драматический театр им. А. С. Пушкина (Тверской бульвар, 23).16+
Концерт «Золотой век Голливуда».
Проект Lumisfera приглашает на изысканный вечер, наполненный эстетикой, романтикой, невероятной музыкой и атмосферой эпохи раннего Голливуда. Камерный оркестр исполнит легендарные мелодии из фильмов, уже давно ставших классикой мирового кинематографа. Проводником в мир грез, роскоши и богемы станет невероятный голос вокалистки Вероники Воронкевич, а каждая исполненная композиция подарит трогательные, очень личные воспоминания и чувства теплоты, уюта и вдохновения. Музыкальный вечер «Золотой век Голливуда» пройдет в окружении 3000 тысяч свечей и оставит незабываемые эмоции и впечатления.
Когда: 10 мая (в 15:00 и 18:00), 23 мая (в 15:00 и 19:00).Где: Театр на Цветном (Цветной б-р, 11, стр.2), Московский международный Дом музыки (Космодамианская наб., 52 стр. 8).6+.
Спектакль-концерт «Маленький принц».
Погрузиться в атмосферу сказки, волшебства и чудес для всех возрастов можно на показе уникального спектакля-концерта в постановке театрального режиссера Нины Чусовой. Это не просто очередная интерпретация произведения Антуана де Сент-Экзюпери — задумка намного шире и глубже. Действие начинается еще на пути к зрительному залу: гостям предстоит пройти коридор из комнат и вместе с персонажами «Маленького принца» отправиться в путешествие по различным мирам и Вселенным. По замыслу Нины Чусовой, этот спектакль — возможность вернуться к внутреннему ребенку: к себе, к той чистоте, которая есть в каждом из нас.
Когда: 21 мая в 20:00.Где: особняк Смирнова (Тверской бул., 18, стр. 1).6+.
Музыкальный байопик «Вивальди Суперзвезда».
Новый спектакль от режиссера Федора Левина — это отличная возможность отправиться в незабываемое путешествие по Венеции эпохи барокко, а заодно ознакомиться с биографией великого Антонио Вивальди с неожиданной стороны. Постановка погружает нас в атмосферу жизни главного героя в исполнении артиста Семена Штейнберга, по крупицам собирая целостную картинку из писем и архивов. История подается современным языком посредством смешения оперы, театра, актерской импровизации и фантасмагории. Параллельным слоем спектакля та же история рассказывается и неповторимым языком музыки — гостей вечера ждут классические произведения композитора и их оригинальные современные аранжировки, оперные арии и скрипичные концерты. Дополняют картину уникальные костюмы и декорации от художника Маши Левиной.
Когда: 17 мая в 19:00.Где: особняк Смирнова (Тверской бул., 18, стр. 1).16+.
Музыкальный вечер в Особняке.
Уютная камерная атмосфера, мерцание свечей, интерьеры исторического особняка начала ХХ века, звон бокалов игристого, приятное окружение и, конечно же, самое главное — музыка! Организаторы предлагают гостям выбрать, что им ближе: фортепианный вечер или необычный вечер в жанре музыкального сторителлинга.
В первом случае вас ждет событие, наполненное импровизацией, юмором, живым диалогом с залом. Любимые классические и джазовые мелодии в исполнении клавишника Михаила Балашова обретут совершенно новое и неожиданное звучание. Каждый вечер этой программы будет уникальным и неповторимым, ведь все будет происходить на ваших глазах, без сценариев и узких рамок.
Второй вариант времяпрепровождения предлагает гостям окунуться в мир культовых мелодий разных эпох — от барокко до «Битлз» в сопровождении фортепиано, альта и виолончели. В этот вечер гости отправятся в волшебный мир музыки, где каждую исполненную композицию сопроводит интересный рассказ о жизни великих композиторов и артистов, а вечер превратится в живой разговор о людях, чувствах и удовольствиях.
Когда: 14 и 22 мая в 19:00.Где: особняк Смирнова (Тверской бульвар, 18).18+.
А для тех, кто предпочитает провести вечер с книгой, специально для «Вечерней Москвы» Мария Стельмах, автор ТГ-канала «Ищу книгу на конец света», подготовила подборку из десяти новинок.