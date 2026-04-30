В матче 32‑го тура «Арсенал» принимает «Ротор»: судейскую бригаду возглавит Данил Каширин

Ответственность за соблюдение правил и обеспечение честного хода матча возложена на бригаду арбитров во главе с Данилом Кашириным из Уфы. В текущем сезоне Каширин отработал на 23 матчах. Его статистика: 73 жёлтые карточки (в среднем 3,2 за игру), 1 вторая жёлтая, 2 красные и 6 назначенных пенальти. Это говорит о сбалансированном стиле: судья не избегает жёстких решений, но и не перегружает игру предупреждениями.