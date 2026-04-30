В Ульяновской области прошел Всероссийский форум производителей одежды

Он собрал 1,5 тысячи участников из 20 регионов России, а также из Узбекистана, Казахстана, Индии и Белоруссии.

Источник: Национальные проекты России

Всероссийский форум производителей одежды состоялся 24−25 апреля в Ульяновской области. Мероприятие соответствовало задачам нацпроектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт», сообщили в правительстве региона.

Форум собрал 1,5 тысячи участников из 20 регионов России, а также из Узбекистана, Казахстана, Индии и Белоруссии. Участники обсудили такие темы, как подготовка кадров, инструменты поддержки, регуляторная среда, цифровизация бизнеса и развитие единых каналов продаж. Кроме того, на пленарном заседании было подписано соглашение между центрами «Мой бизнес» ДНР и Ульяновской области о продвижении локальных брендов на национальных и международных рынках.

Отметим, что в Ульяновской области действуют более 150 производителей в отрасли легкой промышленности. В этой сфере трудятся три тысячи работников.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

