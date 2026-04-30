В Ульяновской области прошел Всероссийский форум производителей одежды

Форум собрал 1,5 тысячи участников из 20 регионов России, а также из Узбекистана, Казахстана, Индии и Белоруссии. Участники обсудили такие темы, как подготовка кадров, инструменты поддержки, регуляторная среда, цифровизация бизнеса и развитие единых каналов продаж. Кроме того, на пленарном заседании было подписано соглашение между центрами «Мой бизнес» ДНР и Ульяновской области о продвижении локальных брендов на национальных и международных рынках.