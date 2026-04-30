Бэнкси поставил посреди Лондона статую политика, шагающего в никуда

Уличный художник Бэнкси 29 апреля представил свою новую работу. На площади Ватерлоо в центре Лондона появилась статуя на постаменте: мужчина в костюме с развевающимся знаменем, которое спадает ему на голову, делая его безликим. Фигура шагает с постамента вперед и при этом не видит, куда идет.
На постаменте стоит подпись Бэнкси. Объект создан в диалоге с традиционными памятниками, которые прославляют государство и его лидеров, политических и военных. Подобных изваяний довольно много в этом районе Лондона. Например, на самой площади Ватерлоо с 1915 года стоит мемориал Крымской войне, передает BBC.
Настоящая личность Бэнкси десятилетиями оставалась одной из самых больших загадок в современном искусстве. Согласно новому исследованию, под псевдонимом скрывается британский художник Робин Ганнингем, который, как утверждается, несколько лет назад официально сменил имя на Дэвид Джонс.
«Вечерняя Москва» выяснила у адвоката и специалиста по уголовному праву Вадима Багатурии, почему за столько лет никому не удалось установить личность художника.