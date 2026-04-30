«Мне даже некогда поскорбеть»: актриса Наталья Миронова скончалась спустя 17 дней после смерти матери

Заслуженная артистка России Наталья Миронова, известная по роли в сериале «Реальные пацаны», скончалась на 56-м году жизни. Всего за 17 дней до этого умерла ее мать Нина Васильевна. Об этом рассказали близкие актрисы.

Заслуженная артистка России Наталья Миронова, известная по роли в сериале «Реальные пацаны», скончалась на 56-м году жизни. Всего за 17 дней до этого умерла ее мать Нина Васильевна. Об этом рассказали близкие актрисы.

По словам подруги Мироновой Светланы Черной, мать артистки скончалась 12 апреля. И в последний раз, когда они говорили по телефону, обсуждали именно это. При этом, Черная отметила, что актриса «так и не дала волю чувствам» из-за занятости.

— Я предложила потом прийти к ней, поддержать ее. Наташа ответила: «Не переживай за меня, я вся в работе, мне даже некогда поскорбеть». Наверное, Наташа не могла поплакать, все держала в себе: и спектакли, и переживания за маму. У них была очень дружная семья — всегда все вместе, все время в театре, все друг с другом. Может быть, она так и не дала волю чувствам, все в себе замкнула, — приводит ее слова Aif.ru.

Миронова скончалась в возрасте 55 лет. В пресс-службе Лысьвенского театра драмы имени Анатолия Савина отметили, что о смерти артистки стало известно в среду. У нее оторвался тромб.

Сотрудникам МЧС пришлось взламывать дверь в ее квартиру. Тело актрисы нашли в ванной.

