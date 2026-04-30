Ричмонд
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актрису из «Реальных пацанов» нашли мертвой в собственной ванной: недавно она пережила личную трагедию

Тело актрисы из «Реальных пацанов» Натальи Мироновой нашли в ванной.

Источник: Комсомольская правда

Тело заслуженной актрисы России Натальи Мироновой, известной по сериалу «Реальные пацаны», нашли в ванной комнате. Трагедия произошла 29 апреля в городе Лысьва Пермского края. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на собственные данные.

По информации издания, квартиру пришлось вскрывать сотрудникам МЧС. Подруга погибшей Светлана Черная рассказала, что актриса вышла с репетиции 28 апреля вечером и зашла в магазин, всё было нормально. Сосед слышал ночью сильный кашель, а потом стало тихо, предположительно, актриса скончалась ночью.

Черная добавила, что у Мироновой недавно умерла мама, не прошло и сорока дней. В последнем разговоре Наталья просила не переживать, говорила, что вся в работе и даже некогда скорбеть, они договорились встретиться 29 апреля. Подруга считает, что артистка не давала волю чувствам и держала всё в себе из-за спектаклей и переживаний.

Предварительной причиной смерти назван оторвавшийся тромб. Наталья Миронова родилась в Лысьве, окончила театральный институт, играла в нескольких городах, а затем стала ведущей актрисой родного театра, исполнив более 50 ролей.

