Нижегородец Федор Щукин стал кандидатом на пост главы Дагестана

Уроженец села Починки Нижегородской области Федор Щукин стал кандидатом на пост главы Дагестана. Об этом сообщили в ТАСС.
Напомним, что президент России Владимир Путин на встрече с представителями Республики Дагестан заявил о завершении работы Сергея Меликова на посту руководителя республики. Он перейдет на другую должность.
Кандидатуру Федора Щукина предложил председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров. Владимир Путин это предложение поддержал.
Федор Щукин является выпускником ННГУ им. Н. И. Лобачевского по специальности «юриспруденция». Он также получил специальность «государственное и муниципальное управление» в 2022 году.
За свою карьеру успел поработать юрисконсультом на промышленных предприятиях региона, мировым судьей судебного участка № 1 Починковского округа, судьей Починковского райсуда. Избирался депутатом Земского собрания (парламента) Починковского округа.
В ноябре 2013 года занял пост председателя Семеновского райсуда Нижегородской области. Был переназначен в ноябре 2019 года. Затем в 2020 году стал председателем Нижегородского облсуда.
В Дагестане оказался в 2024 году. Указом президента был назначен председателем Верховного суда республики на шестилетний срок полномочий.