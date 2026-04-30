В Иркутске для будущих медиков провели научно-просветительскую лекцию

Научно-просветительская лекция состоялась в иркутской школе № 14 для учеников медицинских классов в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и промышленности Иркутской области.
Кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории патофизиологии Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека Ольга Никитина рассказала школьникам о том, как процессы окисления влияют на старение клеток и развитие заболеваний. Такие встречи помогают школьникам углубить знания по химии и биологии и осознанно выбрать профессию в науке или медицине.
Ольга Никитина рассказала старшеклассникам о свободных радикалах — агрессивных молекулах, которые при избытке запускают «лавину окисления» и разрушают здоровые клетки. Отдельно ученый объяснила, как антиоксидантная система организма — витамины и сбалансированное питание — помогает замедлять окислительные процессы.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.