Фатали: Право Ирана на ядерное оружие является важным условием переговоров с США

Второе условие касается многолетнего санкционного давления на Тегеран. Посол указал, что на протяжении почти полувека США и их союзники последовательно ужесточали ограничительные меры в отношении народа республики. Заморозка иранских активов на миллиарды долларов, санкции в сфере медицины и запрет на приобретение гражданских воздушных судов — все это дипломат назвал бесчеловечным давлением. Снятие этих ограничений Фатали обозначил как обязательное требование для восстановления диалога с Вашингтоном.