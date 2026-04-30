Фатали: Право Ирана на ядерное оружие является важным условием переговоров с США

«Для нас не подлежащим обсуждению является законное право иранского народа на мирную ядерную энергию», — подчеркнул дипломат.
Он напомнил, что Иран полноправный член Договора о нераспространении ядерного оружия и неизменно действует в рамках международных норм. По словам Фатали, этот вопрос не может быть предметом каких-либо компромиссов на переговорах.
Второе условие касается многолетнего санкционного давления на Тегеран. Посол указал, что на протяжении почти полувека США и их союзники последовательно ужесточали ограничительные меры в отношении народа республики. Заморозка иранских активов на миллиарды долларов, санкции в сфере медицины и запрет на приобретение гражданских воздушных судов — все это дипломат назвал бесчеловечным давлением. Снятие этих ограничений Фатали обозначил как обязательное требование для восстановления диалога с Вашингтоном.
Ранее верховного лидер Ирана Моджтабы Хаменеи заявил, что Штатам в будущем нет места в Персидском заливе. Политик подчеркнул, что регион легко сможет развиваться без присутствия американцев.