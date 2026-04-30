Ричмонд
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фатали: Право Ирана на ядерное оружие является важным условием переговоров с США

Фатали отметил, что Тегеран также требует от Вашингтона снять все санкции.

Источник: Комсомольская правда

Признание права Ирана на мирный атом и снятие санкций являются ключевыми условиями для возобновления переговоров с США. Об этом в интервью индийскому телеканалу CNN-News18 заявил иранский посол в Индии Мохаммад Фатали.

«Для нас не подлежащим обсуждению является законное право иранского народа на мирную ядерную энергию», — подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что Иран полноправный член Договора о нераспространении ядерного оружия и неизменно действует в рамках международных норм. По словам Фатали, этот вопрос не может быть предметом каких-либо компромиссов на переговорах.

Второе условие касается многолетнего санкционного давления на Тегеран. Посол указал, что на протяжении почти полувека США и их союзники последовательно ужесточали ограничительные меры в отношении народа республики. Заморозка иранских активов на миллиарды долларов, санкции в сфере медицины и запрет на приобретение гражданских воздушных судов — все это дипломат назвал бесчеловечным давлением. Снятие этих ограничений Фатали обозначил как обязательное требование для восстановления диалога с Вашингтоном.

Ранее верховного лидер Ирана Моджтабы Хаменеи заявил, что Штатам в будущем нет места в Персидском заливе. Политик подчеркнул, что регион легко сможет развиваться без присутствия американцев.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
