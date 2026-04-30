В Воронежской области работают над повышением производительности труда

Итоги реализации регионального проекта «Производительность труда» за 2025 год и задачи на 2026 год обсудили на совещании, которое провел губернатор Александр Гусев.
Глава региона подчеркнул, что тема повышения производительности труда обсуждается уже не первый год. Он назвал динамику проекта недостаточной и напомнил о законе о поддержке областных предприятий в этой сфере.
«Мы обязаны уже сейчас формировать задел на следующий год и активно заниматься популяризацией повышения производительности труда. Задача — перейти от формального исполнения к реальной работе с отраслями: разбираться в причинах низкой эффективности, устранять барьеры, наводить порядок в учете и занятости», — сказал Александр Гусев.
Регпроект федерального проекта «Производительность труда» реализуется в Воронежской области с 2020 года. За этот период удалось сформировать устойчивый механизм взаимодействия с предприятиями, направленный на повышение эффективности производственных процессов.
В 2025 году свыше 180 региональных предприятий получили консультационную и методическую поддержку, а еще 462 предприятия являются потенциальными участниками. Наибольшая вовлеченность отмечена в обрабатывающей промышленности, АПК и пищевой переработке. На предприятиях-участниках внедряются инструменты бережливого производства, оптимизируются производственные и управленческие процессы, сокращаются потери, формируется культура непрерывных улучшений.
Первый замгубернатора Сергей Трухачев сообщил, что с 2022 по 2025 годы в проекте приняли участие пять предприятий дорожной сферы. Отрасль демонстрирует показатели выше среднероссийских: выработка — 2,4 млн рублей на человека (при среднем по РФ — 2,19 млн рублей), а регион входит в двадцатку лучших по стране.
В прошлом году участником федерального проекта «Производительность труда» подключилось ООО «СМУ-90», а в этом году подключилось ООО «Авангард».
Заместитель председателя облравительства Артем Верховцев отметил, что с начала реализации проекта с 2019 года в программе «Производительность труда» приняло участие 184 региональных предприятия, из них в сфере обрабатывающей промышленности — 81. В отдельных компаниях рост производительности достиг более 20% на пилотных участках.
С 2025 года на федеральном уровне принято решение о привлечении к участию в проекте туристических организаций. В 2026 году приняли участие два областных предприятия — ООО «Клинический санаторий имени Горького» и ООО «Санаторий имени Цюрупы».
Вице-премьер Константин Кузнецов сообщил, что в строительной отрасли за предыдущие годы вовлечено 13 организаций. В 2025 году в проект привлечено две организации, в планах на этот год — еще пять. Заключение соглашений находятся на финальной стадии.
Зампред Алексей Сапронов рассказал, что в 2025 году были подписаны соглашения о реализации проекта с компаниями «Амадей» и «Золотой Початок». В 2026 году к проекту присоединятся еще семь предприятий АПК.
Заместитель губернатора Игорь Лотков, подводя итоги совещания, подчеркнул, что главная задача — достижение реального роста производительности труда в экономике региона.
Также было отмечено, что нередко в начале обсуждения возможного участия в проектах приходится сталкиваться с недоверием к изменениям.
«Важно понимать: если бы на предприятиях действительно все было эффективно, не было бы необходимости в дополнительной поддержке. Текущие показатели производительности сами за себя говорят — потенциал для роста значительный», — заявил глава региона.
Губернатор поручил прежде всего общаться с руководителями предприятий, чтобы вместе добиваться эффективности и конкурентоспособности. При этом важно, чтобы для бизнеса участие в программах было максимально комфортным.