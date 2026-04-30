Скончался именитый овощевод и Почетный житель Камышинского района Евгений Мамулин

Печальную новость сообщила сегодня, 30 апреля, глава Камышинского района Волгоградской области Елена Береговая. На 83-м году жизни скончался Почетный житель Камышинского района Евгений Мамулин.
Евгений Васильевич 22 года руководил СПК «Камышинский», который занимался выращиванием овощей — капусты, свеклы, моркови.
В 1998 году ему было присвоено Почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Евгений Васильевич также неоднократно отмечался за свой труд и за успехи хозяйства Министерством сельского хозяйства РФ, администрациями Волгоградской области и Камышинского района.
Со своей женой они прожили в браке более 60 лет, воспитали двоих детей, которые подарили им внуков и правнуков. Эта крепкая семья была образцом настоящей любви и верности.
Прощание с Евгением Васильевичем состоится 2 мая в Петровом Вале Камышинского района.
