Скончался именитый овощевод и Почетный житель Камышинского района Евгений Мамулин

Печальную новость сообщила сегодня, 30 апреля, глава Камышинского района Волгоградской области Елена.

Печальную новость сообщила сегодня, 30 апреля, глава Камышинского района Волгоградской области Елена Береговая. На 83-м году жизни скончался Почетный житель Камышинского района Евгений Мамулин.

Евгений Васильевич 22 года руководил СПК «Камышинский», который занимался выращиванием овощей — капусты, свеклы, моркови.

В 1998 году ему было присвоено Почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Евгений Васильевич также неоднократно отмечался за свой труд и за успехи хозяйства Министерством сельского хозяйства РФ, администрациями Волгоградской области и Камышинского района.

Со своей женой они прожили в браке более 60 лет, воспитали двоих детей, которые подарили им внуков и правнуков. Эта крепкая семья была образцом настоящей любви и верности.

Прощание с Евгением Васильевичем состоится 2 мая в Петровом Вале Камышинского района.

Коллаж V102.RU.