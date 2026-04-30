В Калининграде отметили День пожарной охраны России

В Калининграде 30 апреля отметили День пожарной охраны России. Торжественное мероприятие, посвященное 377-летию службы, прошло на площади Победы.

В Калининграде 30 апреля отметили День пожарной охраны России. Торжественное мероприятие, посвященное 377-летию службы, прошло на площади Победы.

С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов пожарной охраны поздравили губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, начальник регионального управления МЧС Роман Емельянов, представители федеральной и областной власти.

В рамках церемонии отличившимся сотрудникам вручили благодарности губернатора и ведомственные награды за вклад в обеспечение пожарной безопасности и добросовестную службу.

После официальной части для жителей и гостей города организовали выставку пожарной техники, средств тушения и современного оборудования. Посетители смогли увидеть показательные выступления спасателей, познакомиться с работой пожарных подразделений и принять участие в интерактивных площадках.

Ранее мы писали, что сотрудники калининградского МЧС почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

