Компании Омской области продали в Китай более 600 тонн сухого молока

Бизнес-миссия состоялась в китайский город Урумчи, который стал побратимом Омска с 2016 года. Три омские компании подписали меморандумы о сотрудничестве. Документы закрепляют договоренности о поставках зерновых культур — льна, овса, рапса, подсолнечника, проса, гороха, а также льняного, рапсового и подсолнечного масел. Отгрузки могут начаться уже в ближайший сезон сбора урожая. Представители компаний региона также встретились с китайскими партнерами из Ассоциации органической сельскохозяйственной продукции для дальнейших переговоров.