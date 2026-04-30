Компании Омской области продали в Китай более 600 тонн сухого молока

Предприятия из Омской области экспортировали в Китай за 1,5 года более 600 тонн сухого молока, сообщили в правительстве региона. Работа ведется по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».
Торговый дом «Сибирский» успешно продвигал продажи сухого молока в Китае, используя онлайн-трансляции. Китайские блогеры посещали производство в Омске, вели прямые эфиры и продавали продукцию в реальном времени. За полтора года поставки сухого молока достигли 600 тонн, что эквивалентно примерно 1,7 миллиона пачек.
Бизнес-миссия состоялась в китайский город Урумчи, который стал побратимом Омска с 2016 года. Три омские компании подписали меморандумы о сотрудничестве. Документы закрепляют договоренности о поставках зерновых культур — льна, овса, рапса, подсолнечника, проса, гороха, а также льняного, рапсового и подсолнечного масел. Отгрузки могут начаться уже в ближайший сезон сбора урожая. Представители компаний региона также встретились с китайскими партнерами из Ассоциации органической сельскохозяйственной продукции для дальнейших переговоров.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.