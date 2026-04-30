«Ошибка интерпретации»: в MAX отвергли обвинения Cloudflare в «шпионском приложении»

В MAX ответили на обвинения Cloudflare в шпионских функциях приложения.

Источник: Комсомольская правда

В национальном мессенджере MAX прокомментировали заявления компании Cloudflare, которая назвала сервис «шпионским приложением». В компании отвергли эти обвинения и заявили, что речь идет о неверной интерпретации технических данных. Об этом пишет RT.

«MAX регулярно проходит аудиты безопасности, работает с исследователями через программу Bug Bounty и имеет собственный центр безопасности для защиты пользователей от реальных угроз. Все данные пользователей МАХ надежно защищены», — рассказали в пресс-службе.

В компании пояснили, что вывод американской технологической фирмы основан на неправильном понимании заголовков запросов к сервисам веб-аналитики сайта max.ru и не связан с анализом кода приложения.

Напомним, мессенджер Max недавно сменил название на русскоязычное — «Макс». Название сервиса происходит от слова «максимум» и отражает идею предоставления пользователям, обществу и государству максимально широких возможностей.