В Великобритании уровень террористической угрозы повысили до «серьезного»

Британские службы безопасности повысили уровень террористической угрозы в государстве со «значительного» до «серьезного», что является четвертым уровнем из пяти. Об этом говорится в заявлении Объединенного центра по анализу терроризма.
«Угроза всех видов терроризма в Соединенном Королевстве (Англия, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия) серьезна», — говорится в сообщении.
Уровень угрозы, как отмечается, был повышен после антисемитского нападения на севере Лондона 29 апреля, оно было признано терактом.
Ранее сайт KP.RU писал, что премьер-министр Британии Кир Стармер был освистан и встречен враждебными выкриками на встрече с представителями еврейской общины. Собравшиеся назвали премьер-министра предателем из-за неэффективной борьбы с антисемитизмом.