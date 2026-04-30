В Великобритании уровень террористической угрозы повысили до «серьезного»

Службы безопасности Великобритании повысили уровень террористической угрозы в королевстве.

Источник: Комсомольская правда

Британские службы безопасности повысили уровень террористической угрозы в государстве со «значительного» до «серьезного», что является четвертым уровнем из пяти. Об этом говорится в заявлении Объединенного центра по анализу терроризма.

«Угроза всех видов терроризма в Соединенном Королевстве (Англия, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия) серьезна», — говорится в сообщении.

Уровень угрозы, как отмечается, был повышен после антисемитского нападения на севере Лондона 29 апреля, оно было признано терактом.

Ранее сайт KP.RU писал, что премьер-министр Британии Кир Стармер был освистан и встречен враждебными выкриками на встрече с представителями еврейской общины. Собравшиеся назвали премьер-министра предателем из-за неэффективной борьбы с антисемитизмом.

Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше