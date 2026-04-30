В Ростове появится развлекательный комплекс стоимостью 490 миллионов рублей

В Ростове на улице Левобережной инвестор построит развлекательный комплекс. Об этом сообщил в канале МАХ глава городской администрации Александр Скрябин.
В настоящее время рабочие возводят вертикальные железобетонные конструкции второго этажа, а специалисты подключают коммуникации. Общий объем инвестиций оценивается в 490 миллионов рублей.
— После запуска этого проекта налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят 92,1 миллиона рублей в год, — подчеркнул глава города на заседании Совета по инвестициям.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.