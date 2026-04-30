«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир впервые за пять дней

Радио УВБ-76, которую также называют «радиостанцией Судного дня» или «жужжалкой», вышла в эфир впервые за пять дней. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщил Telegram-канале «УВБ-76 логи», который отслеживает активность частоты.

В 19:00 по Москве в эфире радиостанции прозвучало слово «сексофай», затем, в 20:35, прозвучало слово «кобчик».

12 марта УВБ-76 проявила сильную активность и выпустила сразу 16 новых сообщений за день.

Почему «жужжалка» проявила такую активность — неизвестно, однако это не рекордное количество передач. 12 февраля частота достигла пика активности, передав за сутки 24 зашифрованных сообщения. Telegram-канал «УВБ-76 логи» объяснил, с чем может быть связана ее необычайно высокая активность.

Местоположение и назначение радиостанции неизвестны. Однако ее деятельность часто связывают с разведывательными или военными структурами. Некоторые из исследователей придерживаются версии, что радиостанция УВБ-76 помогает найти и установить контакт с внеземными цивилизациями. Существует версия, что радиостанция передает секретные инструкции российским разведчикам по всему миру. Самые известные теории заговора о «Радиостанции Судного дня» — в материале «Вечерней Москвы».