В Иркутске отремонтируют улицу Восточный промузел

Комплексный ремонт в предстоящем сезоне ждет улицу Восточный промузел в Октябрьском округе Иркутска, сообщили в администрации города. Работы выполнят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
В порядок приведут участок протяженностью 453 метра — от улицы Ширямова до здания № 32/1. Специалистам предстоит снести аварийные деревья, демонтировать старые бордюры, лотки и решетки, перенести опоры ЛЭП, отфрезеровать старое покрытие. В рамках ремонта установят новые бордюры и освещение, обустроят съезды к домам и парковочные места, уложат двухслойный асфальт и сделают тротуар.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.