Поединок воронежского «Факела» рассудит питерский арбитр

Михаил Плиско назначен на встречу с красноярским «Енисеем».

Источник: АиФ Воронеж

Главным арбитром матча 32-го тура Первой лиги по футболу между воронежским «Факелом» и красноярским «Енисеем» назначен рефери из Санкт-Петербурга Михаил Плиско.

В качестве его помощников выступят Александр Туркин из Астрахани и ростовчанин Артур Тиракьянц.

Напомним, что стартовый свисток прозвучит в воскресенье, 3 мая, на стадионе «Факел» в столице Черноземья в 18:00.

На сегодняшний день «огнеопасные» с 61 баллом в активе возглавляют турнирную таблицу подэлитного дивизиона, а красноярцы располагаются на седьмой позиции, имея 46 очков.