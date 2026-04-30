Поединок воронежского «Факела» рассудит питерский арбитр

Главным арбитром матча 32-го тура Первой лиги по футболу между воронежским «Факелом» и красноярским «Енисеем» назначен рефери из Санкт-Петербурга Михаил Плиско.
В качестве его помощников выступят Александр Туркин из Астрахани и ростовчанин Артур Тиракьянц.
Напомним, что стартовый свисток прозвучит в воскресенье, 3 мая, на стадионе «Факел» в столице Черноземья в 18:00.
На сегодняшний день «огнеопасные» с 61 баллом в активе возглавляют турнирную таблицу подэлитного дивизиона, а красноярцы располагаются на седьмой позиции, имея 46 очков.