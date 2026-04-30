В центральном архиве Петербурга прошел урок памяти для школьников

Урок памяти для учащихся гимназии № 168 Центрального района Санкт-Петербурга прошел в читальном зале Центрального государственного архива историко-политических документов, сообщили в городском архивном комитете. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Молодёжь и дети».
Школьникам показали документы — свидетельства преступлений немецких оккупантов на территории Ленинградской области. На встречу пришла Стелла Никифорова, председатель общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей «Союз». Она ребенком оказалась узницей концлагеря Равенсбрюк, где погибла ее мама. После освобождения девочка попала в детский дом в СССР, а с отцом, узником Бухенвальда, встретилась только спустя 20 лет.
Заместитель командира поискового отряда «Легенда» Евгений Кошкин также рассказал о фашистском лагере «Дулаг-140» в деревне Выре в Гатчинском районе и показал фотографии с раскопок.
