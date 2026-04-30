Ведьмин шабаш и пробуждение нечисти: история и традиции Вальпургиевой ночи

В ночь с 30 апреля на 1 мая во многих странах Европы отмечается необычный праздник, корни которого уходят еще в дохристианские времена, — Вальпургиева ночь. История и традиции этого праздника — в материале «Вечерней Москвы».
История праздника.
В древности у некоторых европейских народов существовало поверье о неистовом разгуле нечистой силы в ночь на 1 мая, поэтому от нее необходимо защититься с помощью магических обрядов. У кельтских и германских народов этот праздник символизировал окончательный уход зимы и полноценное наступление весны. Считалось, что в это время стирается грань между миром живых и миром духов, а ведьмы и прочие темные силы собираются на главный шабаш года, пытаясь нарушить ход весны и наслать порчу на людей и скот.
Наиболее известным местом сборища ведьм считалась гора Броккен на территории современной Германии (в славянской мифологии ее аналогом была вымышленная Лысая гора). По легендам, нечисть со всего мира слеталась сюда, чтобы читать заклинания, проводить обряды и пировать.
Чтобы оградить себя от нечисти, люди проводили в эту ночь шумные гуляния, разжигали большие костры, обходили дома с факелами и проводили символические церемонии изгнания ведьм.
Почему Вальпургиева ночь так называется.
С распространением христианства Вальпургиева ночь стала переплетаться с новыми религиозными практиками. Несмотря на то, что праздник по своему происхождению языческий, название он получил в честь католической святой Вальбурги (Вальпурги) Хайденхаймской.
Его начали называть Вальпургиевой ночью из-за того, что дата 1 мая также стала днем канонизации Вальбурги. Несмотря на то, что христианская святая не имеет никакого отношения к этому празднику, это название все равно прижилось. К тому же Вальпургу стали воспринимать как защитницу от колдовства и злых духов.
По другой версии, праздник назван в честь акушерки Вальбурги Хаусман, жившей в Германии в XVI веке. Она стала жертвой охоты на ведьм: Вальбургу обвинили в связях с нечистой силой и заставили признаться, что она во имя дьявола якобы убила 40 младенцев, двух рожениц и немалое количество скота. За это ее сожгли на костре. С тех пор ее история обросла легендами, а имя стало ассоциироваться с ночным шабашем.
Традиции праздника.
Издревле многие обряды в этот день были направлены на защиту от ведьм. Люди сжигали чучела, устраивали факельные шествия, звонили в церковные колокола и разбрасывали особые травы. Однако у каждого народа сложились свои традиции празднования.
В Италии.
У итальянцев в Вальпургиеву ночь принято колядовать. Вечером 30 апреля молодые люди ходят по домам с зелеными ветвями, украшенными лентами и цветами, и поют песни, возвещающие приход весны.
В некоторых местах Италии в Вальпургиеву ночь юноши кладут зеленую ветвь у входа в дом своей возлюбленной — это считается одной из форм предложения руки и сердца. Если девушка согласна выйти замуж, то она берет эту ветвь в дом, а если нет, то выбрасывает ее на дорогу.
Жители Сицилии в этот праздник собирают ромашки и делают из них букеты, венки и гирлянды, а затем направляются в часовни, где загадывают заветные желания.
В Скандинавии.
В скандинавских странах в Вальпургиеву ночь принято жечь костры, петь весенние песни, устраивать пикники, а также избавляться от мусора, накопившегося за зиму. Кроме того, в этот праздник принято есть граавилохи — блюдо из свежего лосося, маринованного в соли, сахаре и укропе.
В Германии.
В разных местах Германии в ночь на 1 мая проводятся фестивали, во время которых участники наряжаются в костюмы ведьм, чертей и прочих мистических существ, и устраивают шествия. Кроме того, в этой стране в Вальпургиеву ночь принято разводить большие костры, устраивать концерты, танцы и ярмарки.
В славянских странах.
У лужичан (западнославянского народа, проживающего в Германии) к 1 мая принято устанавливать майское дерево: мужчины срубают в лесу высокую сосну или ель, очищают ствол, а затем украшают лентами, венком и деревянным крестом. Похожий обычай существует у чехов и словаков, которые в Вальпургиеву ночь водят хоровод вокруг майского дерева.
Кроме того, в славянских странах принято «сжигать ведьм», а именно соломенные чучела, символизирующие зиму и темные силы.
Также в Вальпургиеву ночь юноши ходят с небольшим деревцем по домам и приглашают девушек на танцы.
На Руси этот праздник не был широко распространен, однако в восточнославянской мифологии существовали схожие поверья, связанные с пробуждением природы и нечистой силой. В дохристианские времена люди верили, что в ночь на 1 мая по земле гуляет бог Ярило, который приносит с собой тепло и плодородие. Кроме того, древнерусским аналогом представлений о ведьминых шабашах является вера в сборище ведьм на Лысой горе. В современной России этот праздник также не имеет широкого распространения.
Но в России существует похожий праздник Иван Купала, который также появился в языческие времена и со временем смешался с христианством.