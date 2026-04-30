«М. Видео» отчиталась о падении выручки в 2025 году на 28%

Выручка группы «М. Видео» по МСФО в 2025 году сократилась на 28%, до 324,8 млрд руб., следует из отчетности компании за прошедший год. Годом ранее выручка выросла на 4%, до 451,6 млрд. Общий оборот товаров и услуг через экосистему компании (GMV, включает и собственные продажи, и продажи партнеров на площадке) сократился на 26%, до 418,1 млрд руб.
Отрицательную динамику компания объясняет снижением потребительской активности на рынке бытовой техники и электроники на фоне жесткой денежно-кредитной политики, роста ключевой ставки и удорожания потребительского кредитования, а также оптимизацией сети магазинов в связи с переходом на новую бизнес-модель.
Чистый убыток «М. Видео» в 2025 году вырос более чем в три раза и составил 63,6 млрд руб. против 20,1 млрд руб. годом ранее. Менеджмент объясняет это давлением процентных расходов на фоне высоких ставок и увеличения кредитного портфеля, а также общим снижением рынка электроники и бытовой техники.
«М. Видео» подчеркивает, что отрицательная динамика продаж наблюдается на всем рынке бытовой техники и электроники России. По итогам 2025 года он сократился на 11,7% год к году в денежном выражении, при этом в натуральном выражении рынок остался практически на уровне прошлого года (+2,4%). Снижение среднего чека составило 13,7%, что, по мнению представителей компании, отражает смещение спроса в более доступные ценовые сегменты. Снижение в денежном выражении затронуло большинство ключевых категорий, включая телеком (-17,4%), компьютерную технику (-15,7%), потребительскую электронику (-10,5%) и крупную бытовую технику (-6,4%). Дополнительное давление на рынок оказала структура товарного обеспечения: необходимость закупки техники в условиях высокой стоимости финансирования приводила к росту издержек и снижению маржинальности бизнеса.
«Из-за высокой ключевой ставки компания оптимизировала инвестиционную программу и сфокусировалась на повышении внутренней эффективности, закрыв по итогам прошлого года сотни убыточных магазинов и открыв 11 новых с высоким потенциалом продаж», — говорится в пояснении «М. Видео». При этом в консолидированной отчетности отмечается, что в 2026 году торговая сеть может сократить еще не менее 100 точек.