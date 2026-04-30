«М. Видео» отчиталась о падении выручки в 2025 году на 28%

«М. Видео» подчеркивает, что отрицательная динамика продаж наблюдается на всем рынке бытовой техники и электроники России. По итогам 2025 года он сократился на 11,7% год к году в денежном выражении, при этом в натуральном выражении рынок остался практически на уровне прошлого года (+2,4%). Снижение среднего чека составило 13,7%, что, по мнению представителей компании, отражает смещение спроса в более доступные ценовые сегменты. Снижение в денежном выражении затронуло большинство ключевых категорий, включая телеком (-17,4%), компьютерную технику (-15,7%), потребительскую электронику (-10,5%) и крупную бытовую технику (-6,4%). Дополнительное давление на рынок оказала структура товарного обеспечения: необходимость закупки техники в условиях высокой стоимости финансирования приводила к росту издержек и снижению маржинальности бизнеса.