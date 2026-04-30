Ни одна армия в мире сегодня не сможет справиться с роем БПЛА, заявил Медведев

Медведев посетил учебный центр Ленинградского военного округа. Видео © VK / Дмитрий Медведев.
«Никто не снимал с повестки дня проблему “роя дронов”, с которым, скажем по-честному, я думаю, сейчас нет возможности справиться ни у одной армии мира», — сказал зампред Совбеза.
Медведев добавил, что в будущем такие решения появятся по мере развития технологий и вычислительных возможностей.
Напомним, что Дмитрий Медведев посетил учебный центр Ленинградского военного округа. По его словам, дроны сегодня играют ключевую роль на поле боя, фактически парализуя боевую активность в зонах гарантированного поражения.
