Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ни одна армия в мире сегодня не сможет справиться с роем БПЛА, заявил Медведев

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что на данный момент ни одна армия мира не способна эффективно противостоять «рою дронов». По его словам, речь идёт о сложной задаче, требующей применения современных технологий, включая искусственный интеллект.

Источник: Life.ru

Медведев посетил учебный центр Ленинградского военного округа. Видео © VK / Дмитрий Медведев.

«Никто не снимал с повестки дня проблему “роя дронов”, с которым, скажем по-честному, я думаю, сейчас нет возможности справиться ни у одной армии мира», — сказал зампред Совбеза.

Медведев добавил, что в будущем такие решения появятся по мере развития технологий и вычислительных возможностей.

Напомним, что Дмитрий Медведев посетил учебный центр Ленинградского военного округа. По его словам, дроны сегодня играют ключевую роль на поле боя, фактически парализуя боевую активность в зонах гарантированного поражения.

