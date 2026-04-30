«Радиостанция Судного дня» передала второе сообщение за сутки

«Радио Судного дня» передало второе сообщение за четверг.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня», второй раз за четверг передала в эфир новое сообщение, отмечается в Telegram-канале «УВБ-76 логи», который отслеживает ее активность.

Ранее сегодня сообщалось, что радиостанцией в 18.58 мск четверга было передано сообщение «Сексофай».

По данным канала, в 20.35 мск прозвучало еще одно сообщение — «Кобчик».

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «Жужжалкой».