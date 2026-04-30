Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Туапсе Бойко сообщил о пригодности воды из-под крана для питья

Водопроводная вода в Туапсе пригодна для питья. Об этом сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на пресс-службу Туапсинского округа.

При этом также отмечается, что водопроводная вода в Туапсе не требует предварительного кипячения.

«Недопонимание могло возникнуть из-за того, что на емкостях, расставленных в микрорайонах Грознефть, Звездном и селе Кроянском есть памятка, что данную воду желательно кипятить перед употреблением», — заявили в администрации Туапсинского округа.

Также в ведомстве отметили, что ЧС не повлияла на качество воды. Подчеркивается, что её берут из заглубленных скважин подруслового водозабора, которые находятся выше по течению. А их глубина составляет до 30 метров. Глава округа Сергей Бойко также добавил, что постоянно берутся пробы воды, и они соответствуют нормам.

Ранее KP.RU писал, что в регионе сняли оцепление с территории у потушенного нефтеперерабатывающего завода.