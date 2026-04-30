Онищенко раскритиковал количество праздников в 2027 году и призвал к шестидневке

Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко раскритиковал длительные новогодние каникулы в 2027 году и предложил пересмотреть нынешний подход к праздникам в России. Кроме того, он в очередной раз поддержал идею о введении шестидневной рабочей недели для ключевых отраслей экономики.
По мнению академика, к самим праздникам вопросов нет, однако они не должны автоматически становиться выходными. Особенно негативно он относится к 11-дневным новогодним каникулам.
— Кстати, 11 дней Нового года — это не праздник: 1 января, 7-е — Рождество — праздники. Все остальное — это абсолютно неуместное времяпрепровождение, развлечение, — заявил Онищенко.
В то же время майские праздники академик одобрил. По его словам, 1−2 мая и 9 мая оправданы, а остальные выходные лишь отвлекают людей от работы.
Онищенко призвал активизировать трудовой потенциал страны, поскольку Россия, по его словам, занимает четвертое место в мире по объему экономики и имеет возможность занять третье. Он считает целесообразным рассмотреть переход на шестидневную рабочую неделю, особенно в отраслях, которые определяют будущее экономики.
При этом Онищенко уточнил, что речь не идет о принудительном увеличении рабочего времени для всех граждан. Он призвал достойно оплачивать труд, создавать условия для отдыха и заботиться о здоровье людей. Однако текущая геополитическая и экономическая обстановка, как он считает, требует повышения трудовой отдачи.
Онищенко также напомнил о вступлении России в седьмой технологический уклад и заявил, что будущее следующих поколений зависит от способности страны справиться с этой трансформацией, передает Life.ru.
Однако Федерация независимых профсоюзов России не поддержала идею введения шестидневной рабочей недели в стране.