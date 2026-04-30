Минстрой подал в суд на подрядчика строительства сетей в Юго-Западе Белгорода

Летом 2022 года губернатор Вячеслав Гладков одобрил мастер-план развития Юго-Западного района. Согласно документу, с 2023 по 2040 год там должно было появиться 1,2 млн кв. м жилья. Также в районе планировалось строительство IT-парка, баскет-холла, школы единоборств, закрытого бассейна, двух учреждений здравоохранения, пяти школ и девяти детсадов. В августе 2025-го Вячеслав Гладков заявлял, что ему «хотелось бы увидеть» увеличение темпов строительства в облцентре. «Давайте мы возместим затраты, которые они [застройщики] произвели на приобретение участков, на содержание их в рамках налога на землю, и отдадим тем, кто хочет строить», — предложил он.