Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что в случае победы на выборах прикажет убрать флаг Евросоюза с двух главных дворцов страны. Речь идет о резиденции президента на Елисейских полях и о здании правительства на улице Матиньон. Об этом сообщает телеканал BFMTV, в интервью которого политик сделал свое заявление.
«На крыльце Елисейского дворца, на крыльце Матиньона… Да, я думаю, что оставлю только французский флаг. Потому что это символ», — уточнил Барделла.
Политик отметил, что на крыльце этих зданий он хотел бы оставить только французский триколор. По словам Барделлы, национальный флаг является главным символом страны, а евросимвол там не нужен. При этом он подчеркнул, что его первой зарубежной поездкой после инаугурации обязательно станет визит в Брюссель.
Ранее другой французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, призвал прекратить финансовую помощь киевскому режиму. Поводом для обращения в соцсети Х стала новость о выделении кредита в 90 миллиардов евро. Филиппо объяснил свою позицию тем, что украинские военкомы продолжают проводить насильственную мобилизацию.