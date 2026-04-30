Во Франции могут убрать флаг Евросоюза с двух главных дворцов: как это возможно

Политик отметил, что на крыльце этих зданий он хотел бы оставить только французский триколор. По словам Барделлы, национальный флаг является главным символом страны, а евросимвол там не нужен. При этом он подчеркнул, что его первой зарубежной поездкой после инаугурации обязательно станет визит в Брюссель.