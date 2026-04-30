Жителя Кубани осудили на 3 года за призыв к ядерному удару по России

Житель Краснодарского края Егор Прасов осужден на три года тюрьмы за призыв к ядерному удару по России. Об этом сообщила прокуратура региона со ссылкой на решение Южного окружного военного суда.
Поводом для уголовного дела стал комментарий, опубликованный фигурантом в октябре 2023 года в открытом интернет-канале. В тексте содержался прямой призыв к нанесению ядерного удара по территории страны. Расследование вело краснодарское управление ФСБ.
«Он признан виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет)», — указано в заявлении.
Наказание Прасов будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Дополнительно суд запретил осужденному на два года администрировать сайты и страницы в сети. Телефон злоумышленника по решению суда перешел в доход государства.
Ранее украинский пенсионер в Крыму получил срок за призыв ударить по Параду Победы в Москве. 62-летний житель Керчи назначили 6 лет колонии.