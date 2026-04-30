«Бессмертный полк» в Челябинской области пройдет онлайн

По России в целом акция в 2026 году пройдет в смешанном формате. По словам сопредседателя Центрального штаба «Бессмертного полка» Елены Цунаевой, решение о проведении или непроведении шествий в каждом регионе будут принимать губернаторы. В этом году акция пройдет в том числе в зоне СВО — военнослужащие разместят портреты ветеранов Великой Отечественной войны в блиндажах и на военной технике и запишут видеопоздравления ко Дню Победы. В 2025 году очные шествия прошли в 57 регионах, участие приняли около 7 млн человек.