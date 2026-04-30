Александра Друзя могут лишить контракта после инцидента с «совой»

Знаток интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь может лишиться статуса магистра и телеконтракта. Об этом сообщает Mash.
По данным источника, претензии связаны с использованием символики программы вне официального формата. Речь идет о хрустальной сове, которую Друзь привез на частное мероприятие.
Согласно правилам проекта, любые атрибуты передачи могут использоваться только с разрешения правообладателя. Контроль за соблюдением этих требований ведется, в том числе, через мониторинг публикаций в социальных сетях. Как утверждается, в адрес телеведущего уже прозвучали предупреждения о возможных санкциях, включая расторжение контракта.
При этом Друзь проводит коммерческие интеллектуальные игры под собственным брендом, формат которых напоминает известную телепередачу. Стоимость участия в таких мероприятиях, по приведенным данным, достигает сотен тысяч рублей, а проведение корпоративов с использованием элементов оригинального шоу предполагает дополнительные выплаты правообладателю.
Окончательное решение по ситуации зависит от оценки правообладателя и соблюдения условий лицензирования, которые регулируют использование бренда и символики телевизионного проекта.
