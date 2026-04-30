В Подмосковье сгорели две заброшенные бани

На Путилковском шоссе в Подмосковье под Красногорском полностью сгорели два неиспользуемых здания площадью 128 кв. м, сообщили РБК в МЧС Московской области. По данным Мособлпожспаса, загорелись заброшенные бани.
Данных о пострадавших в МЧС не поступало. АГН «Москва» уточнило, что пожар произошел в Красногорске в деревянном строении. По сообщению MSK1.ru и РЕН ТВ, в городе загорелись бани. На месте работают спасатели и медики.
«РИА Новости», в свою очередь, сообщает, что загорелось кафе «Чайхана», закрытое в марте 2024 года. Ее владельцем, предположительно, является Алишер Касимов, осужденный по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». По данным агентства, возгорание началось и в кафе, и в бане, которая также была закрыта.
Ранее пожар произошел в строящемся здании на севере Москвы. В МЧС России сообщили РБК, что «на месте наблюдалось плотное задымление и высокая температура», а со слов администрации, в здании могли находиться более 200 человек. Позднее в ведомстве уточнили, что погибли три человека, пострадали семь.
