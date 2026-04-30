Ростовские врачи помогли пациентке с асимметрией лица избежать менингита

Ростовские врачи помогли 58-летней пациентке избежать развития менингита. Об этом сообщает в соцсетях Центральная городская больница имени Н. А. Семашко.
Жительница Ростова обратилась в поликлинику с жалобами на асимметрию лица и слезотечение из правого глаза. За неделю до появления симптомов женщина переохладилась, и у нее начали болеть уши.
— В ходе осмотра врачом-неврологом была выявлена невропатия правого лицевого нерва. При этом специалист обратила внимание, что данная симптоматика может носить вторичный характер, вызванный воспалительным процессом, — рассказали в больнице.
Пациентке выдали направление на госпитализацию в оториноларингологическое отделение ЦГБ. В стационаре ей поставили диагноз — острый правосторонний гнойный средний отит. По словам медиков, благодаря своевременному лечению удалось предотвратить развитие смертельно опасного осложнения — менингита.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.