Роспотребнадзор назвал самые опасные клещевые инфекции

Наиболее опасной инфекцией, передающейся через укусы клещей, остается клещевой энцефалит. Об этом 30 апреля рассказала начальник отдела биологической безопасности и санитарной охраны территории управления эпидемиологического благополучия населения Роспотребнадзора Ольга Скударева в пресс-центре МИЦ «Известия».

Для энцефалита характерна высокая температура, выраженная интоксикация, головная боль, слабость, повышенная утомляемость и боли в мышцах.

Одним из распространённых заболеваний после укуса клещей остается клещевой боррелиоз или Болезнь Лайма. Болезнь сопровождается высокой температурой, головной болью, ломотой в мышцах и суставах, а также слабость.

В случае обнаружения укуса клеща обратиться к специалисту необходимо в течении первых 72 часов. Своевременное обращение к специалисту позволит снизить риск развития инфекций, передающихся через укусы. Если в клеще выявлены маркеры клещевого энцефалита, назначается профилактическое введение иммуноглобулина.