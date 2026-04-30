Почему нам больше не смешно: как меняется юмор от анекдотов к мемам

Современный юмор смещается в сторону абсурда, постиронии и коротких форматов, тогда как классическая структура шутки с «панчлайном» постепенно отходит на второй план. Как отметил в эфире программы «Мужской клуб» на Радио РБК философ Александр Киряков, восприятие юмора сегодня напрямую зависит от контекста и культурной среды, а без него многие шутки теряют смысл.
Стендап-комик Карина Салихова заявила, что деление на мужской и женский юмор условно: «Бывает либо смешно, либо нет». Актер «Квартета И» Александр Демидов добавил, что остроумие не связано напрямую с полом, однако восприятие шуток во многом определяется аудиторией и подачей.
При этом, по словам блогера Вова Солодков, молодая аудитория все реже использует анекдоты, отдавая предпочтение импровизации и мемам, которые возникают из повседневных ситуаций и быстро распространяются в цифровой среде.