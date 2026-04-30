ЕC заморозил финансирование Cербии из-за политики в судебной системе

Европейский союз заморозил все финансовые выплаты Сербии. Причиной стали внутренние реформы в судебной системе балканской страны, которые не устроили Брюссель. Такое заявление сделала еврокомиссар Марта Косс.
Представительница ЕС Марта Косс уточнила, что деньги по плану развития временно заблокированы. По её словам, в судебной системе Сербии снова наблюдается откат назад, и пока эта ситуация не будет исправлена, страна не получит финансовой поддержки от объединения. С таким заявлением она выступила на конференции во Фрибурге.
Ранее в Politico уже писали, что Брюссель рассматривает вариант лишить Сербию полутора миллиардов евро. Эти средства могли быть направлены на развитие, но теперь под вопросом из-за якобы пророссийской позиции Белграда. Сама Косс также добавила, что в ЕС всерьёз обеспокоены давлением на местные СМИ и отсутствием полной независимости судов.