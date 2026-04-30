Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕC заморозил финансирование Cербии из-за политики в судебной системе

Сербию временно лишили полутора миллиардов евро из-за решения ЕК.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз заморозил все финансовые выплаты Сербии. Причиной стали внутренние реформы в судебной системе балканской страны, которые не устроили Брюссель. Такое заявление сделала еврокомиссар Марта Косс.

Представительница ЕС Марта Косс уточнила, что деньги по плану развития временно заблокированы. По её словам, в судебной системе Сербии снова наблюдается откат назад, и пока эта ситуация не будет исправлена, страна не получит финансовой поддержки от объединения. С таким заявлением она выступила на конференции во Фрибурге.

Ранее в Politico уже писали, что Брюссель рассматривает вариант лишить Сербию полутора миллиардов евро. Эти средства могли быть направлены на развитие, но теперь под вопросом из-за якобы пророссийской позиции Белграда. Сама Косс также добавила, что в ЕС всерьёз обеспокоены давлением на местные СМИ и отсутствием полной независимости судов.

Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
