Ужесточенный ГОСТ на вейпы и жидкости к ним утвердили в России

Росстандарт утвердил обновленный государственный стандарт (ГОСТ) для электронных сигарет и жидкостей к ним. Об этом в четверг, 30 апреля, рассказал председатель комитета Государственной думы по молодежной политике Артем Метелев.
По словам депутата, обновленный ГОСТ направлен на снижение потребления никотина среди молодежи. Новые правила запрещают нанесение на упаковку изображений вымышленных персонажей, а также производство устройств в виде сладостей, игрушек и напитков, которые часто привлекают подростков.
Помимо этого, установлены строгие ограничения на объем жидкости: не более двух миллилитров в картриджах, 10 миллилитров в одноразовых системах и 30 миллилитров во флаконах для заправки. Максимальный срок годности продукции составит два года.
— Кроме того, уточнены правила отбора проб и проведения испытаний. В стандарт включен новый раздел, устанавливающий методику определения объема жидкости с использованием гравиметрического метода и расчета плотности, — передает официальный сайт ведомства.
Между тем в России уже готовят полный запрет на продажу электронных сигарет, вейпов и сопутствующих им жидкостей.
