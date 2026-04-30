У экс-главы подмосковной таможни изъяли имущество на полмиллиарда рублей

Чиновник занимался бизнесом, находясь на должности.

Источник: Клопс.ru

В Москве Зеленоградский суд удовлетворил антикоррупционный иск об изъятии движимого и недвижимого имущества к бывшему начальнику Московской областной таможни Вячеславу Романовскому. Общая сумма — полмиллиарда рублей, сообщает ТАСС в четверг, 30 апреля, со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

«Зеленоградский районный суд города Москвы 30 апреля 2026 года рассмотрел антикоррупционный иск к бывшему начальнику Московской областной таможни ФТС РФ Романовскому Вячеславу Анатольевичу, членам его семьи и доверенным лицам об обращении имущества в доход государства. Из искового заявления следовало, что Романовский В. А. приобрел коррупционным путем имущество на сумму свыше 500 млн рублей. Суд обратил в доход государства объекты недвижимого имущества в Ставрополе, автомобили. Решение обращено к немедленному исполнению», — говорится в сообщении.

Также суд взыскал с ответчиков денежные средства в размере 60 млн рублей и государственную пошлину в размере 900 тыс. рублей, добавили в инстанции.

Из искового заявления следует, что бывший глава таможни Подмосковья приобрел в Ставрополе помещения коммерческого назначения, организовал на их базе сеть фитнес-центров и участвовал через доверенных лиц и членов семьи в предпринимательской деятельности. На тот период Романовский не имел права заниматься бизнесом, так как занимал должности в ФТС.

В Китае казнили чиновника, который на откатах обогатился на 156 млн долларов.