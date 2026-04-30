У экс-главы подмосковной таможни изъяли имущество на полмиллиарда рублей

«Зеленоградский районный суд города Москвы 30 апреля 2026 года рассмотрел антикоррупционный иск к бывшему начальнику Московской областной таможни ФТС РФ Романовскому Вячеславу Анатольевичу, членам его семьи и доверенным лицам об обращении имущества в доход государства. Из искового заявления следовало, что Романовский В. А. приобрел коррупционным путем имущество на сумму свыше 500 млн рублей. Суд обратил в доход государства объекты недвижимого имущества в Ставрополе, автомобили. Решение обращено к немедленному исполнению», — говорится в сообщении.