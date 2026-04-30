Вальпургиева ночь: до начала «шабаша» остались считанные часы

До наступления Вальпургиевой ночи остаются считанные часы. Древний праздник весны, который в народных легендах считается временем разгула нечистой силы, окутан мистикой и разнообразными традициями.
Согласно поверьям, ночь с 30 апреля на 1 мая — период максимальной активности потусторонних сил. В Европе традиционно проводят обряды очищения, жгут ритуальные костры и стараются обезопасить свои дома с помощью соли или защитных символов на дверях.
Для многих эта дата остается временем гаданий и поиска ответов на важные вопросы. Считается, что сны, увиденные в эту ночь, обладают пророческой силой и помогают предвидеть события на годы вперед. В то же время народная мудрость призывает к осторожности: в Вальпургиеву ночь не рекомендуют вступать в конфликты, поминать нечисть вслух или носить черные вещи, чтобы не навлечь на себя беды и финансовые трудности.
Сегодня аудитория праздника охватывает как любителей карнавалов, так и тех, кто серьезно относится к сакральным ритуалам.
