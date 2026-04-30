Косс: Против новых стран ЕС могут ввести санкции в случае нарушения ими правил

ЕС добавил нововведение в свои соглашения по вступлению в союз после печального опыта с Венгрией.

Источник: Комсомольская правда

В соглашениях о вступлении новых членов в Евросоюз появилось нововведение, подразумевающее введение санкций против стран в случае нарушения ими правил союза. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Косс.

По ее словам, эти изменения решили внести после плохого опыта с Венгрией. Страна множество раз не соблюдала требования ЕС в некоторых областях. Таким путем европейская организация пытается избежать появления «троянских коней» внутри системы.

«Договор о присоединении Черногории станет первым, включающим специальные защитные механизмы (санкций — прим. ред.). Эти механизмы будут устроены так: если страна после вступления соблюдает правила — ничего не происходит. Если же она их нарушает, особенно положения статьи 2 Договора ЕС (ценности объединения — прим. ред.), то механизмы будут жестко применяться», — подчеркнула она.

Ранее в Еврокомиссии раскрыли, какие страны вступят в ЕС уже совсем скоро. На очереди стоят Черногория и Албания.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа.
