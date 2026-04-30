Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ракета-носитель «Союз-5» впервые стартовала с космодрома Байконур

В Роскосмосе уточнили, что первая и вторая ступени «Союза-5» отработали штатно.

Источник: Комсомольская правда

Российская ракета-носитель нового поколения «Союз-5» впервые стартовала с космодрома Байконур. Как сообщили в госкорпорации «Роскосмос», пуск состоялся 30 апреля в 21:00 по московскому времени с 45-й площадки.

Разработчики называют «Союз-5» носителем среднего класса, оснащённым самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем. Этот запуск стал первым в рамках лётно-конструкторских испытаний новой ракеты.

В «Роскосмосе» рассказали, что первая и вторая ступени «Союза-5» отработали в штатном режиме. Габаритно-массовый макет был выведен на расчётную суборбитальную траекторию.

После выполнения программы он упал в заранее закрытом для судоходства и авиации районе Тихого океана. В госкорпорации также перечислили главные преимущества нового носителя.

Среди них — снижение удельной стоимости выведения грузов на орбиту. Кроме того, «Союз-5» способен выводить до 17 тонн полезной нагрузки, что вдвое больше, чем у предшественников, и отличается высокой точностью.

Специалисты особенно отмечают, что в новой ракете используются экологически чистые компоненты топлива. Это соответствует современным мировым стандартам космической отрасли.

Ранее стало известно, что после завершения летных испытаний ракету «Союз-5» хотят использовать для доставки космонавтов на орбиту. Ракету соорудили в рамках проекта «Байтерек». Она была разработана совместно с казахскими специалистами.