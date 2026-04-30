Президент FIFA: Иран сыграет все свои матчи чемпионата мира на территории США

Президент FIFA Джанни Инфантино во время конгресса организации в Ванкувере подтвердил, что сборная Ирана по футболу примет участие в предстоящем чемпионате мира и будет играть свои матчи на территории США, как и предусмотрено расписанием.

Президент FIFA Джанни Инфантино во время конгресса организации в Ванкувере подтвердил, что сборная Ирана по футболу примет участие в предстоящем чемпионате мира и будет играть свои матчи на территории США, как и предусмотрено расписанием.

«Иран, безусловно, сыграет на турнире. И сделает это именно в США. Причина проста: мы обязаны объединять людей, способствовать их сближению — такова наша ответственность. Футбол сближает мир», — заявил господин Инфантино, обращаясь к делегатам конгресса.

На групповом этапе чемпионата мира — 2026 соперниками иранской сборной станут команды Новой Зеландии, Бельгии и Египта. Матчи должны пройти 15, 21 и 26 июня в Инглвуде и Сиэтле.

Ранее в СМИ появлялась информация, что из-за военной операции США на Ближнем Востоке сборная Ирана может отказаться от поездки на турнир, если ей не разрешат проводить матчи за пределами Соединенных Штатов. В качестве альтернативы рассматривался вариант с переносом игр иранцев в Мексику. Однако президент страны Клаудия Шейнбаум заявила, что FIFA не станет менять логистику турнира из-за связанных с этим сложностей. Сам Джанни Инфантино говорил, что иранская команда должна участвовать в мировом первенстве.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше