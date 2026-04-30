Президент FIFA: Иран сыграет все свои матчи чемпионата мира на территории США

Ранее в СМИ появлялась информация, что из-за военной операции США на Ближнем Востоке сборная Ирана может отказаться от поездки на турнир, если ей не разрешат проводить матчи за пределами Соединенных Штатов. В качестве альтернативы рассматривался вариант с переносом игр иранцев в Мексику. Однако президент страны Клаудия Шейнбаум заявила, что FIFA не станет менять логистику турнира из-за связанных с этим сложностей. Сам Джанни Инфантино говорил, что иранская команда должна участвовать в мировом первенстве.