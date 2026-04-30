Ракета «Союз-5» впервые стартовала с космодрома Байконур

Изначально первый пуск планировался во второй половине 2022 года, но неоднократно переносился. В конце 2025 года заместитель гендиректора «Роскосмоса» Дмитрий Баранов сообщил, что ракета собрана и готова к пуску, но надо провести дополнительные проверки бортовых систем и наземного оборудования. Позднее он сказал, что пуск планируется к концу марта 2026 года.