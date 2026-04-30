МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Ракета «Союз-5» впервые стартовала с космодрома Байконур, испытательный пуск ракеты прошел штатно, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
«30 апреля в 21.00 по московскому времени с 45-й площадки космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя среднего класса “Союз-5”. Это первый старт ракеты нового поколения в рамках летно-конструкторских испытаний», — говорится в сообщении.
«Союз-5» — новая ракета среднего класса, которая будет летать с площадки, ранее использовавшейся для пусков ракет «Зенит» на Байконуре. В рамках проекта «Байтерек» Россия создала ракету, а Казахстан модернизировал стартовую инфраструктуру.
Изначально первый пуск планировался во второй половине 2022 года, но неоднократно переносился. В конце 2025 года заместитель гендиректора «Роскосмоса» Дмитрий Баранов сообщил, что ракета собрана и готова к пуску, но надо провести дополнительные проверки бортовых систем и наземного оборудования. Позднее он сказал, что пуск планируется к концу марта 2026 года.
В начале апреля стало известно, что ракета установлена на стартовый стол на Байконуре. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баранов на прошедшем 9 апреля Российском космическом форуме заявил, что решение о пуске будет принято «буквально» после мероприятия.
На разных этапах разработки ракета также была известна под именами «Энергия-К», «Феникс» и «Иртыш». В Казахстане ее называют «Сункар», что в переводе на русский означает сокол.