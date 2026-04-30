Новая российская ракета-носитель «Союз-5» успешно стартовала с Байконура

Первый испытательный пуск новой российской ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» успешно состоялся на космодроме Байконур. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Роскосмос».
Эта ракета оснащена самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем и является представителем нового поколения ракет-носителей. Первая и вторая ступени «Союз-5» в ходе летно-конструкторских испытаний отработали штатно. Габаритно-массовый макет полезной нагрузки был выведен на расчетную суборбитальную траекторию и успешно упал в заранее определенном районе Тихого океана, закрытом для судоходства и авиации.
— «Союз-5» обладает рядом значительных преимуществ. Среди них — снижение удельной стоимости выведения полезной нагрузки, двукратное увеличение массы выводимой полезной нагрузки (до 17 тонн) при высокой точности ее выведения, а также использование экологически чистых компонентов топлива, — передает Telegram-канал Роскосмоса.
Роскосмос открыл прием заявлений в отряд космонавтов через портал «Госуслуги». Каждый гражданин, мечтающий о звездах, может предложить свою кандидатуру.