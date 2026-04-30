Агроном Викулов рассказал, какие сорта винограда дадут богатый урожай в Подмосковье

Виноградные сорта «румба», «денисовский» и «голубок» обещают обильный урожай на даче в Подмосковье. Об этом сообщил агроном Владимир Викулов.
По словам эксперта, виноград успешно выращивается даже в Архангельской области. Главное — правильно выбрать сорт и место для посадки: с одного метра шпалеры можно собрать от пяти до восьми килограммов ягод.
— В средней полосе важно выбирать зимостойкие варианты. Это гибриды амурского винограда, которых достаточно много. Например, «Потапенко» хорош еще и с декоративной точки зрения: осенью его листья приобретают пунцово-красный оттенок, — пояснил специалист.
Хотя вкусовые качества этих ягод не самые выдающиеся, они вполне пригодны для еды и заготовок. Все эти сорта не требуют укрытия на зиму и могут зимовать на шпалере без дополнительного утепления, пояснил агроном.
— Значительно лучше на вкус ягоды сорта «румба», «голубок», «денисовский». Но они уже укрывные, то есть осенью, после сбора урожая и листопада их нужно будет снять со шпалеры, укутать нетканым материалом, потом пленкой и оставить зимовать. А открыть примерно в марте, когда снег сойдет и почва оголится, — отметил он.
Что касается подходящего места для высадки винограда, то идеальным вариантом является южная сторона дома или забора. Это обеспечит культуре достаточное количество солнечного света, а постройки защитят от ветра.
Рекомендуется выбирать двухлетние саженцы, так как они хорошо приживаются и могут даже дать урожай в первый год. Их можно высаживать уже сейчас. Осенние посадки теплолюбивых культур часто оказываются неудачными, передает «Москва 24».
Агроном и биолог Михаил Воробьев рассказал, как защитить сад и огород от последнего снега в апреле. Например, дачникам, которые уже высадили рассаду в открытый грунт, стоит заранее позаботиться о защите.