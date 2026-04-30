Ростовские работодатели могут получить 200 тысяч для трудоустройства инвалидов

Работодатели Ростовской области могут получить федеральную субсидию до 200 тысяч рублей для трудоустройства инвалидов. Об этом сообщается на сайте донского правительства.
Деньги предназначаются для организации рабочих мест. На них можно приобрести мебель и оборудование, в том числе специализированное, технические средства реабилитации и другие необходимые вещи.
Программа распространяется на инвалидов первой и второй групп, а также участников СВО с любой группой инвалидности. Для оформления субсидии нужно обратиться в центр занятости с соответствующим заявлением.
— Кроме того, при трудоустройстве граждан с инвалидностью работодатель может получить дополнительную меру поддержки в виде компенсации затрат на оплату труда в размере шести МРОТ, увеличенных на сумму страховых взносов, — говорится в сообщении.
