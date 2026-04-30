В Литве рассказали, как будут контролировать количество топлива в баках грузовиков из Калининграда

Несогласным нарушителям грозит конфискация фур и штраф 600 евро.

Источник: Клопс.ru

Таможня Литвы проинформировала, как будет контролировать норму о запрете ввоза не более 200 литров топлива в топливных баках грузовиков из Калининградской области и Белоруссии. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает «Спутник Литва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Водители должны будут устно задекларировать количество топлива, подчеркнули в литовской таможне.

«Если будет установлено, что количество топлива превышает 200 литров, и это будет зафиксировано в протоколе осмотра, то такое транспортное средство не будет допущено на таможенную территорию Литвы и ЕС и будет возвращено в страну отправления», — предупредили в ведомстве.

При этом на таможне отметили, что лица, несогласные с таким решением, могут быть подвергнуты санкциям, предусмотренным статьей административного кодекса. Они включают задержание транспортного средства и штраф в размере до 600 евро.

Литва с 3 мая запретит въезд транспортных средств из России и Беларуси, если в их штатных топливных баках находится более 200 литров топлива.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше