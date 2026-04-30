В Индии утонула лодка с 29 туристами на борту, это сняли на видео

Трагедия произошла в Индии, где затонуло прогулочное судно с 29 пассажирами на борту. В результате происшествия жертвами стали по меньшей мере шесть человек, сообщает портал Money control.
По данным источника, круизная лодка перевозила группу туристов. Пятнадцати пассажирам удалось спастись самостоятельно, они доплыли до берега, а судьба еще восьми человек пока остается неизвестной — их разыскивают спасатели.
Все раненые были оперативно доставлены в местные больницы. Капитан затонувшего судна выжил, его тоже удалось спасти из воды.
Стоит отметить, что это не единственный подобный инцидент за последнее время. В январе у берегов Омана перевернулась еще одна лодка с путешественниками, тогда погибли три человека.
По информации правоохранителей, то судно перевернулось в акватории Оманского залива неподалеку от города Маскат. На его борту находились 25 французских туристов, а также гид и капитан.