Праздник весны. Программа празднования 1−2 мая 2026 года в Санкт-Петербурге

Куда сходить в Петербурге 1 мая?
В первый майский праздничный день в 10:00 откроется фестиваль песчаных скульптур в Петропавловской крепости. Это один из самых масштабных летних проектов Санкт-Петербурга.
В этот же день пройдет фестиваль по акробатическому рок-н-роллу «Невский Гран-При». Начнется он в 10:00 на Теннисной аллее, 3.
В зелёных зонах города пройдут концерты с музыкой из советских фильмов, танцевальные программы и мастер-классы для детей и взрослых. Например, на Шпалерной, 15−17 состоится флешбом, посвященный празднику весны и труда. А в 12:00, на площади перед культурно-досуговым центром в Колпино, начнется уличная игровая программа «Весне навстречу!».
В 12:00 на улице Царицынской, 2А в Петергофе состоится акция «Голоса Первомая». В это же время по улицам Пушкина проедут участники велопробега «Мир! Труд! Май!».
В 13:00 в сквере Лидии Клемент пройдет уличное мероприятие «Ретро Рекорд», а в парке культуры и отдыха имени Бабушкина — программа «А музыка звучит..!».
В 14:00 в Колпинском парке на полуострове стартует игровая программа «Трудись, отдыхай, играй». В 16:00 на Варшавской, 98 начнется танцевально-развлекательная программа в рамках проекта «Танцует и поет Московский».
В 18:00 в джаз‑клубе Игоря Бутмана музыканты отыграют вечер джаза с петербургским характером. Вход платный.
В 19:00 в Петрикирхе сыграют музыку при свечах. Вход платный.
Куда сходить в Петербурге 2 мая?
В 10:00 в Таврическом саду начнется физкультурное мероприятие на настольному теннису. А в 11:00 там же состоится турнир по футболу. Спортивное мероприятие по городошному спорту запланировано на 11:00 на Лиговском проспекте, 60−62.
В 19:00 в Юсуповском саду начнется фестиваль романтики и исполнения желаний DreamFest. Гостей ждут инсталляции, музыка, лекции и небольшие перформансы. Вход на мероприятие платный.
В 20:00 в Оранжерее Таврического сада сыграют концерт классической музыки. За входной билет нужно будет заплатить.
В городе запланировано и немало спектаклей. Так, в Александринском театре в 18:00 покажут «Руслан и Людмила», в 13:00 и 18:00 в Михайловский театре станцуют балет «Тщетная предосторожность». А в Эрмитажном театре расскажут историю «Ромео и Джульетты». Билеты продаются на сайтах театров.
На майских праздниках работают и выставки, правда, все они платные. Так, в «Севкабеле» продолжается «Виктор Цой. Легенда», в Анненкирхе показывают «История всего: от Сотворения до Апокалипсиса», а в KGallerу идет «Долгая счастливая жизнь».
Что еще?
Важно, что в честь праздника Весны и Труда в Петербурге не будут разводить мосты в ночь с 1 на 2 мая. Так что петербуржцы могут гулять всю ночь и не переживать, что не успеют на свой берег.
Что касается общественного транспорта, то с 1 по 3 мая автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать по графику воскресенья. Петербургский метрополитен 1 мая отработает по графику субботы, а 2 и 3 мая — по воскресному расписанию.